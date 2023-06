Vetoomus Kurikan kaupungille

Haluamme ilmaista suuren huolenaiheemme Camping Jurvan ylläpidosta ja tuesta kaupungin taholta. Olemme Camping Jurvan kausipaikkalaisia ympäri Suomea sekä läheisiltä alueilta ja paikallisia. Meitä on noin 86 vaunukuntaa.

Elävä toiminta alueella tuo paikallisia ihmisiä, mutta matkustetaan päiväkäynnille pidempääkin Vaasaa, Keski- ja Etelä-Suomea myöten. Kesäisin läheinen uimaranta on tärkeä päiväkohde ja talvisin ylläpidetyt hienot hiihtoreitit sekä järvi keräävät päiväkävijöitä.

Camping Jurvasta meille monenlaisille matkailijoille löytyy jokaiselle jotakin. Toimiva ravintola A-oikeuksilla on merkittävä tekijä, lisänä karaoke. Lounas ja iltaruokailupaikkana tupa on erityisesti kesäisin erittäin kiireinen.

Luonnonrauhaa kaipaaville ympäröivät laajat metsät tarjoavat mielenrauhaa ja hyviä reittimaastoja päiväretkeilyyn. On moniratainen frisbeegolfalue. Kalaisa Säläisjärvi, jossa niin paikalliset kuin alueen ihmiset kalastavat, suppailevat, uivat ja viihtyvät on äärimmäisen upea lisä tähän männikköiseen alueeseen. Urheilijat käyvät monipuolisissa maastoissa treenaamassa. On tanssia ja paikallisia juhannustapahtumia, hieman kulttuuriakin.

Camping Jurvan yrittäjien, Sanna ja Janne Rintaluoman sekä Suvi Tuorin, osuus kokonaisuudessa on merkittävä tekijä. Heidän luoma ja ylläpitämä ihmisten kohtaaminen elämänsä eri vaiheissa, ennakkoluulottomuus, yhdenvertaisuus ja ihmisen kohtaaminen ihmisenä, ovat merkittäviä syitä, miksi ihmiset tulevat ja jäävät alueelle.

Kausipaikasta on tullut yhä useammalle kuin kakkosasunto. Lomailun lisäksi täällä tehdään etätöitä ja asutaan jopa talvisin.

Lomalaisista peräti kaksi kolmasosaa on ulkokuntalaisia. Lomailu luo myös uusia työpaikkoja ja mahdollistaa palveluja, jotka kohottavat vakituistenkin asukkaiden elintasoa.

Mökkeilijät kuluttavat lomakunnissaan vuoden aikana keskimäärin 4,800 euroa, joka on rinnastettavissa myös kausipaikkalaisiin. Yleinen näkemys on, että matkailijoista kertyy kunnille enemmän tuloja kuin menoja. Tällä määrällä vain kausipaikkalaisten osalta kertyisi yli 400,000 euroa tuloja Kurikan palveluympäristöön.