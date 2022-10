Seurakunta olemme me

Seurakuntavaalien yhteydessä on kohtuuttoman suuren huomion saaneet kiinteistöasiat ja vaalilistat. Toki ne ovat osa kokonaisuutta.

Seurakunta on kuitenkin kokemuksellinen yhteisö, jonka jäsenistä jokainen voi vaikuttaa siihen millaiselta se näyttää ja kuuluu. Esimerkkinä haluan ottaa isänpäivälounaan.

Jurvan kappeliseurakunnan alueella on metsää. Metsästysseuroissa toimii satoja ihmisiä. Useat seurat antavat seurakunnalle hirvenlihaa. Lähinnä diakonian ja lähetystyön vapaaehtoiset paloittelevat ja valmistavat sen.

Lounaalle voi lahjoittaa myös marjoja tai juureksia tai mitä nyt kukin haluaa. Isänpäivänä voi kuka tahansa tilata ja käydä ostamassa valmiin kohtuuhintaisen aterian kotona nautittavaksi.

Tähän kokonaisketjuun osallistumalla missä vaiheessa tahansa ja minkä kokoisella panoksella tahansa on osallisena yhteisössä, joka auttaa ja tukee ihmisiä koti- ja ulkomailla. Mutta se on merkitykseltään suurempi kokonaisuus palvelevana ja kokoavana seurakuntana .

Jurvan kirkon 220-vuotisjuhlapäivä myös osoittaa sen monipuolisen toiminnan, mitä seurakunnassamme tehdään ja mihin kaikkeen on mahdollisuus osallistua. Toimintaa ja koettavaa on koko sunnuntain aikana niin lapsille kuin aikuisille. Kutsu käy kaikille. Osallistukaa.

Seurakunta ei ole erillinen saareke yhteiskunnassa vaan osa kokonaisuutta. Meistä jokaisesta itsestämme on kiinni se, millaisen seurakunnan haluamme. Itse haluan palvelevan, avoimen, ihmistä arvostavan, luotettavan ja armollisen seurakunnan, jonka konkreettiset asiat ovat kunnossa.

Kurikan seurakunta on kolmen alueen yhteinen yhteisö, jonka suurin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja kirkolliset sakramentit. Kaikki muu toiminta on tarveharkintaista, tarjonnan ja kysynnän yhteen sovittamista.

Kurikan seurakunta on kokonaisuus, jonka yksi osa on Jurva. Seurakuntavaalissa ratkaistaan se, onko jurvalaisia tulevaisuudessa päättämässä seurakunnan hallinnosta, henkilövalinnoista, toiminnoista, kiinteistöistä, taloudesta.

Ja jurvalaiset sen itse ratkaisevat. Äänestäkää jurvalaisia.

Yhtenäisen seurakunnan puolesta

Birgitta Koivula

seurakuntavaaliehdokas