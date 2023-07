Paalokengät

Homma lähti Köyliöstä Tuiskulan kesäteatterilta, kun tarvittisivat sellaaset näytelmähänsä. Rupesin tutkimahan, jotta mihinä kunnos ne on, kyllä vähän on koriaamista. No, mä tiäsin, jotta Ojalan Jaakolla on sellaasia vehkehiä ja taituakin. Eihän mulla sellaasia oo, nahkareikäkonesta ja ”nahkapaskaa”. Puukolla ei oo mitää virkaa niis hommis, häis korkeintaan.