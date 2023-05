Jeesus vai uskonto?

Jokainen uskonnollinen järjestelmä, myytti ja symboli ilmaisee jotakin asennetta Jumalaan. Ratkaiseva kysymys koskee sitä tunnustaako tuo järjestelmä Jeesuksen jumaluuden ja sen, että Hän yksin on tie totuus ja elämä. Vain Hänen kauttaan ihminen voi löytää sovituksen Jumalassa ja vapautua syyllisyydestä, jonka peittämiseksi ja poisselittämiseksi tuhannet myytit ja uskonnot ovat syntyneet. Kristitty ihminen tietää omassatunnossaan, että hän on langennut pysyvästi ihanteistaan ja että hänen omatuntonsa on turmeltunut.

Uuden testamentin julistuksen ytimessä on sanoma Jeesuksesta ainoana pelastajana: kaikki muut pelastustiet johtavat ihmisen harhaan. Ilman Jeesuksen tarjoamaa pelastusta kulttuuri ohjautuu vääristyneisiin elämäntapoihin, jotka orjuuttavat ihmisiä ja rajoittavat ihmisyyden mahdollisuuksia.

Torjuessaan Jumalan ihminen luo tämän tilalle erilaisia korvikkeita oman toiveajattelunsa pohjalta. Tällaisina korvikkeina toimivat mielikuvat, jotka tarjoavat ihmiselle illuusion siitä, että hän on kosketuksissa olemassaolon ehdottomaan perustaan, jotka ovat todellisuudessa vain uskontoa ilman Jeesusta.

Kumpi on siis sinun valintasi, uskonto vai Jeesus?

Eero Puntila