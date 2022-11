Jurvan yläkoulun kellarin lattiassa on kosteutta, korjaukset tehdään ensi vuonna – Myös alakoululle on varattu tutkimus- ja remonttirahaa

Jurvan alakoulurakennuksessa on rakenteellisia haasteita, koska sitä on laajennettu ja vanhoja ulkoseiniä on jätetty väliseiniksi. Ensi vuonna rakennusta tutkitaan perusteellisesti ja laaditaan korjaussuunnitelma. Kuva: Leena Nyysti