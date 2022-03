Jurvan Rasakankaalla on rakennettu jo reilun vuoden verran tuulivoima-aluetta, jossa seisoo tällä hetkellä kuusi voimalaa täydessä mitassaan Kaksi on vielä rakenteilla. Voimaloiden 1 ja 2 testiajot on aloitettu kuluvalla kuulla – Ne pyörivät säännöllisen epäsäännöllisesti vielä.