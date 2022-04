Jurvan vanhan sairaalan purkamispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.Kurikan kaupunki on aiemmin päättänyt purkaa mikrobi- ja kosteusvaurioisen Jurvan vanhan sairaalan Rakennus sijaitsee Jurvan terveyskeskuskompleksin yhteydessä ja siinä on aiemmin toiminut hammaslääkäri .