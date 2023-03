Luminen talvi on tuonut haasteita kevyen liikenteen väylien käyttäjille. Esimerkiksi Teuvantien vieressä kulkeva väylä on puhuttanut jurvalaisia. Kuntalaisten mukaan väylä on ollut välillä käyttökelvottomassa kunnossa.

Teuvantien varressa asuva Anne-Riina Mänty...