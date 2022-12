Jätekuljetukset Jurvassa pysähtyvät vuodenvaihteessa, jatkosta ei tietoa – "Tuli täytenä yllätyksenä meille"

Tietoa tulee, kun sitä on

Osaa jurvalaisista on hämmentänyt Etapin tiedotusliitteessä 14.12. kerrottu tieto siitä, että jurvalaisten tulee itse kilpailuttaa ja tilata poltettavan jätteen tyhjennykset.

Toimintatapa on kuitenkin sama, mikä Jurvassa on ollut käytössä tähänkin asti. Lähes kaikilla jurvalaisilla kotitalouksilla kuljetusyhtiö on ollut Suupohjan Kuljetus.

Vaikka Jurva liittyy Lakeuden Etapin toiminta-alueeseen, nykyisellä kuljetusmallilla oli tarkoitus vielä jatkaa.

Tammikuulla siintää kuitenkin nyt tilanne, jossa roskat makaavat asukkaiden kiinteistöjen nurkissa. Jäteasiamiehen mukaan kaikista suurin murhe ovat kriittiset kohteet, kuten koulu, terveyskeskus ja päiväkoti.

–Eiväthän ne voi olla ilman jätehuoltoa.

Jenni Laitila sanoo, että jätekuljetusten jatkumisesta tiedotetaan heti, kun tiedotettavaa on.

–Tiedote tulee varmasti medialle, Etapin nettisivuille, kaupungin nettisivuille – niin moneen paikkaan kuin mahdollista. Nyt pitää vain hetki malttaa odottaa.

Asukkaiden huoli siitä, milloin heillä käy ensimmäisen kerran jäteauto vuonna 2023, jää vielä ilman vastausta.

–Siihen en osaa vielä vastata.