Pastori Mari Saikkonen on nimetty Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa Jurvan kappeliseurakunnan vs aluekappalaiseksi ajalle 1 2 –31.7 2022 Tähän asti Saikkonen on työskennellyt seurakuntapastorina puolet työajastaan Jurvan ja toisen puolen kanta-Kurikan alueilla Var.