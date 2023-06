Säläisjärven uimarannalla on havaittu sinilevää

Tarkkaile tilannetta myös silmämääräisesti

Levätilannetta voi arvioida silmämääräisesti. Esiintymät voivat vaihdella yksittäisistä hipuista paksuun leväkasaumaan. Vähäinen sinilevämäärä näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta.

Sinilevän esiintymistä voi testata yksinkertaisella juomalasi- ja keppitestillä. Juomalasitestissä vettä seisotetaan noin tunnin ajan, ja jos pinnalle nousee vihreitä hiukkasia, kyseessä on sinilevä. Keppitestissä levämassaa koetetaan nostaa kepillä. Jos levämassa jää roikkumaan keppiin, on kyseessä vaaraton rihmamainen levä. Jos levämassa taas hajoaa hiukkasiksi veteen, kyseessä on sinilevä.

Sinilevä voi joskus näyttää samalta kuin siitepöly tai vaaraton rihmamainen levä. Keltaista siitepölyä voi kertyä veden pinnalle keväällä ja alkukesällä, sinileviä myöhemmin kesällä, kun vesi lämpenee.