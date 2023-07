Pyöräsuunnistuskisat tuovat Jurvaan viikonloppuna valtaavan määrän pyöräilijöitä

Jurvaan saapuu viikonloppuna valtava määrä pyöräilijöitä, kun Kirkonkylällä ajetaan pyöräsuunnistuksen suomenmestaruuksista. Ilmoittautuneita pyöräilijöitä on peräti 260.

Kilpailussa on 30 eri sarjaa ikäluokissa 11–80 vuotta. Kilpailun järjestää suunnistusseura Suunta Jurva.

– Kisojen järjestäminen on kova ponnistus. Osa poluista on raivattu kisoja varten metsään, mutta kyseiset polut kuuluvat tulevaan maastopyöräreitistöön, joka on Jurvan Urheilijoiden projekti, kertoo kisojen ratamestari Niko Latva.

Toimitsijoita kisojen järjestämiseen tarvitaan noin 50. Ampumahiihtostadion toimii kisakeskuksena.

Kisoja varten on kartoitettu noin 15 neliökilometrin alue, joka sijoittuu ampumahiihtostadionin, raviradan ja Rauhankankaan välille. Lauantaina kisataan sprinttimatkat Vainionpään, Peräloukon ja Haapalanmäen alueella. Sprintin ohjeaika on 15–30 minuuttia sarjoista riippuen.

Sunnuntaina vuorossa on pitkä matka, jonka ohjeajat vaihtelevat tunnista kahteen tuntiin. Pitkän matkan optimireitti on yleisessä sarjassa noin 45 kilometriä.