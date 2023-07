Jos olet havainnut ihollasi tai lemmikkisi turkissa punkin eli puutiaisen, kahvipöytäkeskusteluissa on nyt helppo löytää kohtalotoveri, jos toinenkin. Turun yliopiston ja Pfizerin yhdessä kehittämä ja ylläpitämä sovellus Punkkilive kertoo, että meneillään on todennäköisesti to...