Parkkamäestä jurvalaisten toivo, Kurikasta viisi läpi

Etelä-Pohjanmaan tulevassa aluevaltuustossa ei nähdä Jurvassa kirjoilla olevia valtuutettuja.

Läpi päässeiden joukossa on kuitenkin monille jurvalaisille tuttu Margit Parkkamäki (sd.), jonka nykyinen kotitalo on Jurvan Rannankylässä. Kirjoilla kurikkalaislähtöinen Parkkamäki on kanta-Kurikan asunnossaan.

59-paikkaiseen aluevaltuustoon Kurikasta pääsivät Parkkamäen lisäksi Olavi Kandolin (kesk.), Sami Keskinen (kok.), Mervi Kujanpää-Mannila (kesk.) ja Harri Salonen (kok.).

Jurvasta eniten ääniä keräsi konkariehdokas Juhani Mäki (kesk.). 400 ääntä saanut Mäki jäi aluevaltuustosta rannalle vain 29 äänellä. Tasaväkisellä keskustan listalla Mäki jää kuitenkin viidenneksi varavaltuutetuksi.

Todennäköisin jurvalainen kokoustaja tulevassa aluevaltuustossa onkin Jouni Vallin (ps.). Vallin on 252 äänellä perussuomalaisten toinen varavaltuutettu.

Varavaltuutetuiksi Jurvasta ylsivät myös Anna-Liisa Myllymäki (kok.) ja Kyösti Koivuniemi (kok.).

Äänestysprosentti Kurikassa oli 53,0%.

Jurvalaisten äänimäärät: Juhani Mäki (kesk.), 400, Anna-Liisa Myllymäki (kok.), 279, Kyösti Koivuniemi (kok.), 272, Jouni Vallin (ps.), 252, Ari Elomaa (vas.), 174, Pekka Pyylampi (kesk.), 148, Markku Hydén (sd.), 73, Johanna Nissinen (ps.), 59.

Läpipäässeiden kurikkalaisten äänimäärät: Olavi Kandolin (kesk.), 759, Sami Keskinen (kok.), 742, Harri Salonen (kok.), 693, Mervi Kujanpää-Mannila (kesk.), 594, Margit Parkkamäki (sd.), 301.