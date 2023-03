Muoviankat saavat vinkeitä piirteitä nuorten käsissä ympäri Etelä-Pohjanmaata – "Jurvassa korostuvat kädentaidot"

Lukion toista vuosikurssia käyvältä Arttu Anttila on lähdössä Seinäjoelle näyttelyyn kaksi ankkateosta. Toinen on hatunnosto hänen idolilleen Spidermanille, ja toinen hieman vapaampi teos, jossa ankka on kokenut kovia. Kuva: Leena Nyysti