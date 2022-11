Hannulan Hitsauspalvelulle palkinto – Jurvan Sanomien ensimmäisen Nikkaripatsaan saa työpaikkoja nopeasti luonut yritys

Jurvan Sanomien myöntämän Nikkaripatsaan saa tänä vuonna Hannulan Hitsauspalvelu Oy.

Lehti jakaa kiertopalkinnon ensimmäistä kertaa. Patsas jaetaan vuosittain taholle, joka edistää Jurvan alueen virkeyttä ja elinvoimaa.

Ensimmäisenä vuotena palkintoa jakaessa esiin haluttiin nostaa työpaikkojen merkitystä paikkakunnalle.

–Jurvan elinvoimaisuudelle kaikki kaikessa on lopulta se, että täällä on tarjolla työtä. Siksi halusimme palkita yrityksen, joka on luonut viime vuosina tänne paljon uusia työpaikkoja, sanoo Jurvan Sanomien päätoimittaja Jarmo Panula.

28-vuotiaan yrittäjä Joonas Hannulan luotsaama Hannulan Hitsauspalvelu on tästä lehden toimituksen mielestä upea esimerkki. Vuonna 2016 perustettu yhtiö on noussut vain muutamassa vuodessa yhden miehen yrityksestä merkittäväksi työllistäjäksi. Hitsauspalvelu työllistää tällä hetkellä 18 henkeä.

–Jos paikkakunnalle ilmestyisi jatkuvasti tällaisia yrityksiä, Jurvalla ei olisi mitään hätää, Panula sanoo.