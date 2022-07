Hannu ja Jaana Tikkalan tallissa on suomenhevosia, yksi kylmäverinen, lämminverisiä sekä shetlanninponi Lotta. Osa on omia, osa on hoidossa ja osa koulutettavina.

Hannu ja Jaana Tikkala ovat molemmat olleet koko ikänsä hevosten kanssa t...