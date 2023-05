Metsäkylän nuorisoseuralla raikuu lauantaina 50-60-luvun musiikki – Esillä myös amerikanrautoja

Metsäkylän nuorisoseuralla päästään juhlimaan 1950-1950-lukujen merkeissä tämän viikon lauantaina. Esiintymässä on kolme bändiä, jotka esittävät 50–60-luvuille leimallista musiikkia. Nuorisoseuran pihaan hurautetaan lisäksi silmänruuaksi vanhoja amerikanrautoja.

Illan pääesiintyjä on Danny T & The Sirens, Vöyrillä 2007 perustettu bändi, jonka soittolista on sekoitus tunnettuja covereita sekä omia kappaleita. Bändiä on inspiroineet muun muassa Carl Perkins, Eddie Cochran, Elvis Presley, Stray Cats ja monet Neo-Rockabillybändit.

Metsäkylässä esiintyvät kaksi muuta bändiä, Rytmiorkesteri Tuisku ja Berry Rockers koostuvat lähinnä jurvalaisista soittajista.