Jurvan Sanomat alkaa jakaa Nikkaripatsas-kiertopalkintoa.

Palkinto jaetaan vuosittain taholle, joka edistää tai pitää yllä Jurvan alueen virkeyttä ja elinvoimaa. Patsas jaetaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja sen saaja julkistetaan keskiviikkona 9. marraskuuta.

Idea patsaan jakamisesta syntyi, kun lehden toimituksessa todettiin, että paikkakunta voisi kaivata tämäntyyppistä huomionosoitusta.

– Jurvassa ei palkita esimerkiksi vuoden jurvalaista, vaikka muun muassa vuoden yrittäjä palkitaan. Samalla maaseudun hiljentyminen on tosiasia. Siksi on tärkeä osoittaa arvostusta sellaisille tahoille, joiden ansiosta paikkakunnalla on elämää ja vilinää, sanoo lehden päätoimittaja Jarmo Panula.

Huomionosoitus voidaan myöntää yhdistykselle, yritykselle tai yksityishenkilölle. Palkinnon saajan päättää lehden toimitus.