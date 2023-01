Jalasjärveläinen yhtiö on ilmoittautunut kuljettamaan Jurvan jätteitä – asukkaat voivat ryhtyä tilaamaan kuljetuksia

Jurvaan on löytynyt yritys, joka on valmis kuljettamaan kotitalouksien poltettavat jätteet.

Jalasjärveläinen Jalasjäte Oy ilmoitti tiistaina iltapäivällä jätelautakunnalle alkavansa tarjota Jurvan alueella jätekuljetuspalvelua. Jalasjäte Oy:n yrittäjä Marko Luhtanen kertoo, että jätekuljetukset aloitetaan Jurvassa heti, kun heillä on asiakkaita.

–Varmaan viimeistään helmikuun alussa, mutta se riippuu siitä kuinka asiakkaat ottavat meihin yhteyttä, Luhtanen kertoo.

Käytännössä asiakkaan on tehtävä kuljetusyrityksen kanssa sopimus, kuten Jurvassa on aiemmin tehty Suupohjan Kuljetuksen tai Häggvikin kanssa. Luhtasen mukaan se tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla, mutta myös puhelimitse.

"Edellyttää, että meille tulee asiakkaita"

Jalasjäte aikoo tarjota jätekuljetuksia jurvalaisille toistaiseksi niin kauan kuin nykyinen kuljetusmalli Jurvassa säilyy.

–Tämä edellyttää, että meille tulee niin paljon asiakkaita, että se on kannattavaa. Jurva on täysin vapaa markkina, joten kuka muu tahansa voi myös ilmoittautua tarjoamaan siellä kuljetuksia, Luhtanen selvittää.

Muutos kuljetusmalliin saattaa tulla vuosien päästä, kun jätekuljetukset muuttuvat mahdollisesti kunnan järjestämäksi ja Etappi alkaa niitä asukkaiden puolesta kilpailuttaa.

Yrittäjä haluaa selventää jurvalaisille, että Jalasjäte Oy ja Lakeuden Etappi ovat kaksi eri toimijaa. Heillä ei ole muuta tekemistä keskenään kuin se, että Jalasjäte käy tyhjentämässä jätekuormat Etapin toimipisteeseen, koska näin edellytetään.

–Tilanne on sikäli erikoinen, että kun Etappi perustettiin, niin se vei Jalasjätteeltä kaikki yksityisasiakkaat ilman, että me voitiin siihen vaikuttaa mitenkään, Luhtanen kertoo.

Uusi jätekuljetusyrittäjä myöntää pienen jännityksen töiden alkamisesta Jurvassa, sillä hän tietää tilanteen tulenarkuuden.

–Vähän jännittää. Toisaalta ne ihmiset, joiden luo me menemme, tilaavat meiltä palvelua. Eli me emme mene kenenkään luokse tilaamatta. He joita tämä tilanne harmittaa, eivät varmaan meitä tilaa ainakaan aivan heti, Luhtanen arvelee.

Tungosta yrityksistä ei ole ollut

Lakeuden jätelautakunnan jäteasiamies Jenni Laitila iloitsee kurikkalaisen kuljetusyrityksen löytymisestä Jurvaan. Laitila kertoo, että tungosta ei jätteiden kuljettajista Jurvan alueelle ole ollut näkyvissä, mutta olemassa on kuitenkin mahdollisuus, että joku muukin yritys alkaa palvelua tarjoamaan.

Lain mukaan jätehuolto tulee olla kotitalouksilla järjestettynä. Laitila kertoo, että vielä jätelautakunta ei ole keskustellut siitä, missä vaiheessa Jurvan jätehuoltoa aletaan tarkkailemaan.

Kuljetusyrittäjällä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa jätelautakunnalle, mistä jäte on noudettu. Ilmoitus tehdään yleensä kerran tai kaksi vuodessa.

–Kyllähän se aika erikoinen tilanne olisi, jos joku haluaa alkaa jemmailemaan jätteitään pidempään. Kyllä suurin osa asukkaista haluaa sen palvelun, Laitila sanoo.

Kaupungin kriittisissä kohteissa Laitila arvioi jätekuljetusten alkavan ensi viikolla. Etappi olisi pystynyt aloittamaan jätekuljetukset kaupungin kiinteistöistä viikolla kaksi. Nyt kaupungin on mahdollista ryhtyä Jalasjäte Oy:n asiakkaaksi.

Kirje koteihin

Laitila lupaa, että kaikkia jurvalaisia tullaan informoimaan jäteasioista kirjeellä mahdollisesti jo ensi viikolla. Kirjeessä on mukana toimintaohjeet muuttuvassa tilanteessa.

Täysin Jurvan jätekuljetusasia ei ole kuitenkaan vielä taputeltu, sillä jätelautakunnan on vielä ratkaistava bio- ja pakkausjätteiden kuljetus.

Keskiviikkoillalla 4.1. pidettävän kokouksen esityslistalla on, että Jurvassa siirryttäisiin määräaikaisesti kunnan järjestämään kuljetukseen kyseisten jätteiden kohdalla.

–Noissa bio- ja pakkausjätteissä on joka tapauksessa heinäkuulla alkamassa kunnan järjestämät jätteenkuljetukset, joten tässä tehdään siihen asti määräajaksi se päätös, ennakoi Laitila keskiviikkona päivällä.

–Sitten tässä on sekin, että asukkaat, taloyhtiöt, hyvinvointialue ja kaupunki tekevät sopimuksen ja liittyvät jätehuoltoon. Kyllä siinä jonkin aikaa menee, että kaikki saavat sopimukset kuntoon.

Pitkä kokemus jätekuljetuksista

Jalasjäte ei tällä hetkellä tee kotitalouksien jätekuljetuksia, mutta kuljettaa kanta-Kurikassa ja Jalasjärvellä yritysten jätteitä. Tämän vuoksi Jalasjätteellä ei ollut vielä keskiviikkona laadittu hinnastoa yksityishenkilöiden jätekuljetuksille.

–Siihen vaikuttaa sekin, miten paljon asiakkaita meille Jurvasta tulee, Luhtanen kertoo ja arvioi jätekuljetushintojen olevan suurin piirtein samoja kaikkialla, eikä usko heidän hintansa poikkeavan entisestä paljoa.

Jalasjäte Oy:llä on aiempaa kokemusta parikymmentä vuotta kotitalouksien jätekuljetuksista kanta-Kurikassa ja Jalasjärvellä.

Tieto kuljetusyrityksen löytymisestä Jurvaan ei vaikuta Jurvan jäteaseman aukioloaikoihin, vaan se on toistaiseksi auki jokaisena arkipäivänä.