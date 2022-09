Romahtavatko Kurikan tulot? – Tänä vuonna kaupunki sai 7 miljoonaa Fortumilta, mutta ensi vuoden potti on uhattuna

Kurikan kaupungin hallintojohtaja Petri Lammassaari on seurannut Fortumin tilannetta herkeämättä. Lammassaarella on aiheeseen asiantuntemusta, sillä hän on työskennellyt aiemmin pitkään pankki- ja rahoitusalalla. Kuva: Jarmo Panula