Jurvalainen Lesia Zavadska pyykäisee silmäkulmastaan kyyneleen jutellessaan Ukrainassa olevan äitinsä kanssa. Huoli omasta äidistä on kova, vaikka videopuhelulla välittyy kuva siitä, että äidillä on kaikki sillä hetkellä hyvin – Äitini on lääkäri ja hän antaa Ukrainassa ihmisille.