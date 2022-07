Heinäkuu on se hetki, kun Suomi lomailee. Lepo on ansaittua ja se tarkoittaa sitä, että moni paikka on kiinni tai toimii supistetuilla aukioloajoilla.

Heinäkuu on samalla kaikkein selvimmin sitä aikaa, kun Suomi pyörii kesätyöntekijöiden voimin. Kun vakituinen henkilöstö...