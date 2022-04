Kurikan uimahalleihin pääsee vain ajan varaamalla

Kurikan uimahalli Molskiksessa ja Jalasjärven uimahalli Polskiksessa on tästä päivästä alkaen otettu käyttöön ajanvaraus.

Syynä on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 4. tammikuuta tekemä päätös, jonka tarkoituksena on vähentää lähikontaktien aiheuttamaa koronavirustartunnan riskiä erilaisissa sisä- ja ulkotiloissa. Päätös on voimassa 7.-31.1.2022.

Kaupungin tiedotteen mukaan ajanvarauskäytännöllä rajataan uimahallin asiakasmäärä sellaiseksi, että turvavälit voidaan säilyttää. Molskiksessa voi olla kerrallaan 40 asiakasta ja Polskiksessa 15. Vuoroja voi varata netistä tai soittamalla uimahalliin.

–Jos asiakas saapuu uimahalliin ilman ajanvarausta ja uimahallissa on kyseisenä aikana vielä tilaa, ajanvaraus onnistuu myös paikan päällä uimahallissa, kertoo vs. liikuntatoimen päällikkö Samuli Mäenpää Kurikan kaupungilta tiedotteessa.

Lisäksi uimahallien siivousta tehostetaan, ja asiakkaat ohjataan pukuhuoneisiin mahdollisimman etäälle toisistaan.

–Jokaisella kävijällä on vastuu huolehtia omalta osaltaan terveysturvallisesta uimahallikäynnistä, muistuttaa Mäenpää.