Koronatsunami iski rajusti Etelä-Pohjanmaalle – Sairaanhoitopiiriltä tärkeä vetoomus alueen asukkaille

Tällä viikolla Etelä-Pohjanmaalla on todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin koskaan aiemmin pandemia-aikana: maanantaina 81, tiistaina 77 ja keskiviikkona peräti 105. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Kurikassa on raportoitu 22 uutta tapausta eiliseen verrattuna. Kurikassa on nyt todettu 348 koronatartuntaa koko pandemian aikana, kun keskiviikkona niitä oli 326.

Koronavirus leviääkin nyt myös Etelä-Pohjanmaalla ennennäkemätöntä vauhtia. Osa puhuu jo koronatsunamista.

Tartuntoja todetaan kaikenikäisillä, aiemmista viikoista poiketen valitettavasti nyt myös iäkkäillä. Tartuntaketjuja on laajasti eri paikkakunnilla ympäri maakuntaa.

Koska virusta kiertää väestössä laajalti, tartunnanjäljitystä kohdennetaan pitkäkestoisiin altistumisiin, etenkin perheenjäseniin ja samassa taloudessa pitkäkestoisesti (yli yön) vierailleisiin sekä sote-työntekijöihin.

Positiivisen PCR-testituloksen saaneisiin pyritään olemaan yhteydessä mahdollisimman pian joko oman kunnan tai Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Positiivisen koronanäytteen antaneille lähetetään ensimmäiset ohjeet tekstiviestillä. Tämän jälkeen heille myös soitetaan.

Tartunnan saanut asetetaan eristykseen. Lähialtistuneet, kuten perheenjäsenet, selvitetään ja asetetaan karanteeniin. Mikäli kotitestissä saa positiivisen tuloksen, tulee itse eristäytyä ja ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen.