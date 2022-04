Koronatilanne on heikentynyt radikaalisti Etelä-Pohjanmaalla – Esitys tiukasta kokoontumisrajoituksesta

Paljon perhetartuntoja

Viime viikon tartunnoista suurin osa, 44 prosenttia, oli perhepiirin tartuntoja. Muilta sukulaisilta saatujen tartuntojen osuus oli 13 prosenttia. Epäselväksi jäi 20 prosenttia tartunnoista.

Positiivisten koronatestien osuus on noussut edelleen. Nyt 15 prosenttia otetuista näytteistä osoittautui positiivisiksi. Tartunnan saaneista jonkin verran aiempaa harvempi, 44 prosenttia, oli jo karanteenissa tartunnan tullessa ilmi.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 12 koronapotilasta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on 10 koronapotilasta.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta on seuraava: 85,4 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotuksen ja 81,5 prosenttia myös toisen rokotuksen. Kolmannen rokotusannoksen on saanut 25,6 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista.