Äitiys ei ole helppo laji Oman lapsen saaminen mullistaa elämää tavalla, jota esikoistaan odottava tuskin osaa aavistaa. Se on ihanaa ja se on kamalaa Luonteenomaista lapsen ensimmäisille elinvuosille on muutos Lapsi menee kehitysvaiheesta toiseen ja vanhemmat yrittävät pysyä .