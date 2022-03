Kaupallinen yhteistyö: Miten joustoluotot toimivat?

Joustoluotosta apua moneen tarpeeseen

Joustoluotto, toisin kuin perinteinen pienlaina tai pikavippi, ei ole könttäsumma joka siirretään tilillesi kokonaisuudessaan. Sen sijaan joustoluoton voi hakea esimerkiksi 2000 euron luottokattoon saakka ja siitä voi tehdä nostoja omalle tililleen tarvittaessa. Maksat myös korkoa vain lainaamasi määrän mukaisesti.



Tämä on monelle lainaa tarvitsevalle hyvä ratkaisu, sillä vaikka pieniä lainoja olisi tarvetta nostaa useamman kerran, ei kuluttajan tarvitse ottaa useita erillisiä pienlainoja, joita on vaikea hallinnoida. Jos joustoluottoa on myönnetty esimerkiksi 2000 euroon saakka, voi rahaa nostaa silloin kun sitä tarvitsee ja sen jälkeen maksaa lainaa takaisin sovitussa aikataulussa.



Näin ollen joustoluotto muistuttaa hieman luottokorttia, mutta monien tarjoajien joukosta voi olla vaikea löytää itselleen sopiva ja mahdollisimman hyvä luotto.