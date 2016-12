Pieni joulutonttu Helmi viettää tänä jouluna ensimmäistä jouluaan. Hän on jo ehtinyt käydä ilahduttamassa jurvalaisia vanhuksia ja muistisairaita potilaita eilisessa Hyvän mielen joulu -konsertissa.

Matti ja Heidi Oikarinen halusivat tarjota hoivakoti Pihlajan asukkaille yhteisen lauluhetken, sillä he ovat huomanneet laulun tuovan lämpimiä tunteita iästä riippumatta. Pihlaja on Heidin entinen työpaikka.

He olivat kesällä esiintymässä Pihlajassa edellisen kerran Matin yrityksen kautta. Nyt he halusivat antaa elämyksen ilmaiseksi.

– Antamisesta tulee hyvä mieli, siksi nimesimme tämän tapahtuman Hyvän mielen jouluksi, Matti kertoo.

Oli pariskunnalla myös oma lehmä ojassa. Vaikka Matti on kiertänyt karaoke-keikoilla koko pikkujoulukauden, ei joululauluja tule kovin paljon baareissa laulettua. Nyt on yrittäjänkin aika rauhoittua joulun viettoon.

Matti Oikarisen ammatissa töitä tehdään kausittain. Hän tekee karaoke-keikkoja, vuokraa laitteita ja tekee juontoja tapahtumiin. Pienen lapsen isälle pitkät poissaolot kotoa ovat rankkoja.

– Olemme reissanneet Matin mukana myös koko perheen voimin. Olimme Helmin kanssa esimerkiksi viime kesänä Tammerkosken sillalla -tapahtumassa, Heidi Oikarinen kertoo.

Koko perhe on käynyt myös Torniossa Rajalla-kauppakeskuksen tapahtumissa, mutta pienen lapsen kanssa matkustaminen ei ole yhtä mutkatonta kuin kahden aikuisen yhteiset matkat.

Siitä syystä koko perhe muutti Heidin kotipitäjään Jurvaan. Perheellä on täällä vahva tukiverkko ja lapselle löytyy tarvittaessa hoitajia.

– Asuimme aiemmin Peräseinäjoella ja siellä tuntui, että olin todella paljon yksin. Kävin töissä ja tulin kotiin, mutta se tuntui yksinäiseltä, kun Matti oli poissa.

Sijaintinsa vuoksi Jurva sopii myös Matin työhön paremmin. Kun auton renkaat pyörivät vähintään joka viikonloppu johonkin päin, pääsee Jurvasta näppärästi joka puolelle.

Matti on kotoisin Oulusta, joten perhe on sopeutunut matkoihin. He käyvät säännöllisesti katsomassa Matin isää ja muita sukulaisia.

Matti kertoo sopeutuneensa Jurvaan ja Etelä-Pohjanmaahan hyvin. Hän on asunut nyt kymmenisen vuotta maakunnassa. Jurvalaisiin iloinen mies on saanut hyvän tuntuman ja paljon uusia ystäviä. Joskus pikainen piipahtaminen kaupassa saattaa venyä tuntiin.

– Tuntuu, että Matti tuntee jurvalaiset paremmin kuin minä, vaikka olen täältä kotoisin, Heidi nauraa.