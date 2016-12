Niemenkyläisen Petteri Viljasen yläkerrasta löytyy monille nostalgiatuulahduksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Hän on kerännyt ja keräilee edelleen vanhoja sekä uusia videopelejä ja pelikonsoleita.

Vaikka aktiivinen keräilyharrastus on kestänyt vain muutaman vuoden, meinaa hänen peleille ja pelikonsoleille varattu tila loppua kesken. Kokoelmasta löytyy niin arvokkaita harvinaisuuksia kuin myös laajempilevitteisiä pelejä ja pelikonsoleita.

– No se on tässä muutaman vuoden aikana karannut käsistä. Mä kotona vanhempien vintiltä kaivoin vanhoja pelikoneita ja näitä, mitä siellä nyt oli. Mulla oli lapsuudessa Nintendon Game & Watch -elektroniikkapeli ja nyt kun katsoo mielenkiinnosta netistä niiden hintoja, niin se osoittautuikin sitten melko hintavaksi vehkeeksi. Siitä se on lähtenyt pikkuhiljaa liikkeelle, Viljanen kertoo.

Hänen kokoelmastaan löytyy kaiken kaikkiaan yhteensä 87 pelikonsolia, jos myös nämä Game & Watchit lasketaan konsoleiksi. Itse pelejä löytyy moninkertainen määrä. Playstation 2 -konsolille pelejä on eniten ja niitä on yli 500 kappaletta.

– Tälläisen keräilyn kalleus riippuu aivan siitä mitä kerää. Itse kerään melkein mitä vaan, joten ei se niin kalliiksi tule. Yleensä ostan isompia paketteja ja keräilen niistä itseltäni puuttuvia ja myyn tai vaihdan ns. “tuplat” eli ylimääräiset pelit eteenpäin jotka löytyvät jo kokoelmasta. Tällä pystyy rahoittamaan harrastusta melko hyvin, Viljanen toteaa.

JUHA KINNARI, TUOMO TUPPI

Lue lisää Viljasen peliharrastuksesta keskiviikkona 7. joulukuuta ilmestyneestä Jurvan Sanomista.