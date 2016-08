– Kun tulin kotiin, minulla oli heti sellainen olo, että jokin on pielessä. Tekijällä on täytynyt olla apulainen, joka seurasi liikkeitäni kaupasta kotiin.

Muutamaa kuukautta myöhemmin myös toiseen jurvalaiseen kotiin tunkeuduttiin samalla tavalla. Tekijä ei jättänyt jälkiä murrosta, vaan on päässyt sisään kenties vara-avaimella. Koti oli jätetty siistiksi, joten asukkaat havaitsivat kultakorujen kadonneen vasta hieman myöhemmin. Hopeaan tekijä ei tarttunut.

Molemmat murtokohteet sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyn tien varrella, mutta pihapiirit ovat suojaisia.

Poliisin mukaan tekotapa viittaa tapauksissa samaan tekijään. Kesän aikana vastaavat tapaukset lisääntyvät, sillä talvella lumeen jäävät jalanjäljet saattavat paljastaa rikoksen.

– Tekijä tietää, mitä tekee. Harjaantunut ammattilainen osaa etsiä esineitä siististi oikeasta paikasta. Siistiksi jätetty koti antaa tekijälle lisää peliaikaa, kertoo rikoskomisario Sakari Palomäki.

Vastaavanlaisia murtoja on ollut tiettävästi Jurvassa viime kuukausina useampi. Kauhajoen poliisilaitokselle on tullut kesän aikana puolisenkymmentä ilmoitusta omakotitalon murroista. Yksi jutuista on lähtenyt jo syyteharkintaan. Juttuja yritetään sarjoittaa, mutta vielä ei tiedetä, onko liikkeellä ollut yksi vai useampi tekijä.

HANNELE YLI-VIITALA

