Jikin johtaja Hannele Koivisto ja johtava ylilääkäri Elina Majapuro totesivat keskiviikkona ilmestyneessä Jurvan Sanomissa, että heidän mukaansa missään ei ole määritelty, kuinka monta lääkärinvirkaa Jurvassa pitäisi olla täytettynä. Juttuun haastatellun Majapuron mukaan mahdolliset kuntien keskenään sopimat asiat eivät ole nousseet esiin esimerkiksi Juhani Mäen kanssa Jurvan lääkäritilanteesta käydyissä keskusteluissa.

Mäki on tiedon kulusta täysin eri mieltä.

– Se ei pidä ollenkaan paikkaansa, että asiasta ei olisi puhuttu. Viimeksi lääkäriasiaa on käsitelty muutama viikko sitten Kurikan kaupunginhallituksen järjestämässä iltakoulussa. Siellä olivat paikalla myös Jikin hallinnon väki, joten kyllä tämä Jurvan lääkärien vakanssiasia on heillä varmasti tiedossa, Mäki sanoo.

Hänen mukaansa Jurvan lääkäritilanne on ollut keskusteluissa säännöllisesti esillä.

– Siitä on keskusteltu myös Jikin tilaajalautakunnan kokouksissa. Tietoa on varmasti annettu useaan kertaan eteenpäin, Mäki sanoo.

Mäen mielestä Jik on nyt unohtanut toiminnassaan omistajan äänen kunnioittamisen.

– Olen kuullut, että Ilmajoella on ollut lääkäreitä, jotka ovat ottaneet vastaan vain jurvalaisia tai kurikkalaisia asiakkaita. Onhan tämä nyt erikoista, että asiakkaita ajatetaan pitkin maakuntaa sen sijaan, että yksi lääkäri ajaisi esimerkiksi Jurvan terveysasemalle. Jikin hallinto ei nyt oikein kuuntele isännän ääntä, Mäki ärähtää.

– Työnantajan on uskallettava käyttää määräämisoikeuttaan ja sijoittaa lääkärit sinne, minne tilaaja on heitä halunnut, kuten esimerkiksi Jurvaan, hän jatkaa.

Jikissä puolestaan on haluttu varmistaa, että sen toiminta-alueelle saataisiin edes joitakin lääkäreitä. Siksi lääkäreille on mieluummin annettu paikka Ilmajoelta ja ohjattu jurvalaisia ja kurikkalaisia sinne asiakkaiksi.

Kun Jurvassa vielä toimi sekä päivystys että vuodeosasto, oli paikkakunnalla tarvetta kolmelle lääkärille. Kun Jurvassa ei enää ole päivystystä eikä varsinaista vuodeosastoa, on lääkäritarve pienentynyt kahteen. Jurvan kahta lääkäripaikkaa ei kuitenkaan ole voitu turvata, kun pulaa lääkäreistä on ollut Kurikkaa myöten.

– Minähän olen tyytyväinen kahteenkin lääkäriin, kunhan ne nyt myös vain Jurvaan osoitetaan, Mäki sanoo.

Lääkärinvirkoja Jikissä on yhteensä 24. Niiden lisäksi Jikissä on geriatrin ja psykiatrin virat, joissa molemmissa on lääkärit. Virassa olevia lääkäreitä Jikissä on tällä hetkellä 17, joista yksi on äitiyslomalla, yksi opintovapaalla ja kaksi erikoistumassa keskussairaalassa.

JAANA ALA-LAHTI

Jikin lääkärirekrytoinnista voit lukea lisää tämän linkin kautta sekä laajemmin keskiviikkona 1. helmikuuta ilmestyneestä Jurvan Sanomista.