– Kokouksessa on tehty menettelyvirhe. Varavaltuutetut on kutsuttu paikalle väärin eikä kokoukseen ole kutsuttu varavaltuutettuja vaalituloksen mukaisessa järjestyksessä. Olen eronnut perussuomalaisista tammikuussa, mutta ei siihen tehtäväni kunnan varavaltuutettuna pääty. Se tehtävä päättyy vasta seuraavissa vaaleissa, kertoo Janne Järvinen Jalasjärveltä.

Järvinen on perussuomalaisten kuudes varavaltuutettu. Syyskuun alun kokouksessa hänen olisi pitänyt olla paikalla varsinaisten valtuutettujen poissaolojen vuoksi. Sinne häntä ei kuitenkaan kutsuttu. Sen sijaan paikalle oli kutsuttu hänen taakseen vaaleissa jäänyt henkilö ja seitsemäs varavaltuutettu Asko Saunala (ps.).

– Minä en ole kutsua saanut. Hallintosäännön mukaan varavaltuutettujen kutsuminen kokoukseen kuuluu kaupungin tehtäviin. Näinkään ei ole tapahtunut, vaan Jalasjärvellä sen on tehnyt perussuomalaisten ryhmä, Järvinen sanoo.

Järvinen on ollut tiistaina asiasta yhteydessä Kurikan kaupunkiin, sillä hänet jätettiin kutsumatta kokoukseen varavaltuutetun paikalta jo toistamiseen tämän vuoden aikana.

– Ensimmäinen kerta oli maaliskuussa. Uskoin, että kaupunki korjaisi virheellisen tapansa toimia, mutta niin ei käynyt. Olen tässä asiassa pettynyt kaupungin ja oman entisen puolueeni toimintaan. Aion valittaa asiasta, Järvinen sanoo.

Järvinen on ollut alkuviikon aikana yhteydessä myös Kuntaliittoon ja saanut sieltä johtavalta lakimieheltä vahvistuksen, että valitukselle ovat perusteet olemassa. Valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Järvinen jättikin välittömästi tiistaina.

– Kokous ei ole ole ollut laillinen eikä päätösvaltainen, sillä varavaltuutettuja ei ollut kutsuttu paikalle hallintosäännön mukaan. En nähnyt tässä muuta vaihtoehtoa kuin valittaa, kun toimintatavat eivät kerran ole muuttuneet. Jos sääntö on olemassa, sitä pitää noudattaa, Järvinen jatkaa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vastaavia valituksia on jo käsitelty, joten ennakkotapauksia asiasta on olemassa. Jos menettelyvirhe todetaan tapahtuneen, ei kokous ole ollut laillinen ja päätösvaltainen. Tällöin syyskuinen Kurikan kaupunginvaltuuston kokous on pidettävä uudestaan.

