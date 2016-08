Hiipakka osallistui kisaan nyt toisen kerran. Viime vuonna Mikael Hannulan kanssa kisa jäi lyhyeksi, sillä kaksikko joutui keskeyttämään rallin toisella erikoiskokeella Ouninpohjassa teknisen vian vuoksi.

– Oli se tavallaan ihan sairas idea lähteä sillä kokemuksella mukaan tällaiseen nuottiralliin. Kumpikaan meistä ei osannut nuotituksesta juuri mitään, joten se oli ihan sellaista naru kaulassa -ajamista, toteaa Hiipakka nyt jälkikäteen.

Tänä vuonna Hiipakka halusi lähteä kisaan paremmilla eväillä ja pyysi apua lopulta myös kartturiksi tulleelta Kari Luomalta.

– Kari alkoi kouluttaa minua viikko ennen juhannusta nuotituksen saloihin. Asiaa toki yksinkertaistettiin paljon, mutta silti se oli hieno huomata, miten oma into ajamiseen kasvoi, kun sai oppia jotain uutta, Hiipakka sanoo.

Perjantaina alkaneen rallin ensimmäinen erikoiskoe oli Mökkiperä. Sen Hiipakka otti suhteellisen rauhallisesti totutellakseen nuottiin ja löytääkseen oikean ajotuntuman. Rallipäivän aikana kaksikon vauhti vain kiihtyi, kun muun muassa Hiipakan luottamus nuottiin kasvoi.

– Se on mahtava tunne, kun nuotti on kunnossa. Voi luottaa siihen, että hyppyyn voi mennä täysillä nilkka suorana, vaikka vain sininen taivas näkyy takana ja vierestä tulee ohje siitä, mitä seuraavaksi on edessä. Se on ihan taidetta, Hiipakka hämmästelee.

Lauantaina tunteet olivat pinnassa niin kuljettajalla kuin kartturilla maalilinjan ylittyessä.

– Siinä nauratti ja laulatti samaan aikaan. Se oli aivan uskomattoman hyvä tunne, kun edellisten kisojen epäonnen jälkeen tuli onnistuminen ja vielä tuollaisessa paikassa. Kaiken lisäksi tämä on ollut tosi iso harppaus minulle kuljettajana eteenpäin, Hiipakka intoilee.

JAANA ALA-LAHTI

