Poistettavien listalle ovat päätyneet yhdistykset, joilta ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vähintään 20 vuoteen.

Jos listalla olevat yhdistykset haluavat jatkaa toimintaansa, on niiden ilmoitettava siitä Patentti- ja rekisterihallitukselle 12. tammikuuta mennessä.

Kurikkalaisia yhdistyksiä poistettavien listalla on yli 150. Niistä selkeästi jurvalaisia yhdistyksiä on reilu 30.

Yhdistysrekisteristä poisto uhkaa muun muassa Jurvan Hevosystäväyhdistystä, Jurvan Kirkkokuoroa, Jurvan ympäristö- ja luontoseuraa, Jurvan Niemenkylän maamiesseuraa, Jurvan Sarvijoenkylän nuorisoseuraa, Kehittyvän Jurvan Nuoria, Suomen kommunistisen puolueen Jurvan osastoa ja Tainuskylän puutyöläisten ammattiosastoa.

Kaiken kaikkiaan yhdistysrekisteristä poistettavien listalla on noin 40 000 yhdistystä, joilta ei ole tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen. Lista poistomenettelyssä olevista yhdistyksistä on julkaistu viime elokuussa Virallisessa lehdessä. Toiminnan jatkosta on sen jälkeen ilmoittanut vasta noin 3 000 yhdistystä.

Patentti- ja rekisterihallituksen käynnistämä poistomenettely perustuu viime heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Lain yhtenä tavoitteena on lisätä yhdistysrekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistaminen rekisteristä.

Katso lista poistettavista yhdistyksistä ja toimintaohjeet täältä.