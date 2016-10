Leader Suupohja viettää 20-vuotisjuhlaansa kuluvana vuonna. Sen kautta ovat apua saaneet kolmen aikaisemman ohjelmakauden aikana yli 500 hanketta. Nyt on menossa neljäs ohjelmakausi.

Yksi rahoituksen saanut yhteisö on Jyryn kyläyhdistys. Kylätuvan viereen on rakennettu sillä rahalla kesän aikana grillikota ja varastorakennus.

– Kökässä on ollut mukana yli kymmenen kyläläistä, miten kukin on vain ehtinyt. Ajattelimme, että grillikotaa tarvittaisiin, sillä emme mahdu kaikki tänne kylätupaan, Jyryn kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Potka sanoo.

Leaderin tuesta ovat nauttineet yhdistysten lisäksi myös eri yritykset. Esimerkiksi jurvalainen teollisen muotoilun yritys Ko-Ho Industrial Design sai tänä vuonna Leaderin 35 000 euron rahoituksen yrityksensä perustamiseen.

Sillä rahalla yrittäjät Timo Hoisko ja Matti Korpela ovat päässeet esimerkiksi osallistumaan Lontoon Desing Fair -messuille. Heidän tuotteistaan kolme, korkkitarjotin, huopainen lampunvarjostin sekä biokomposiitista tehty tuoli, pääsivät Superbrands-osastolle, joka esitteli tämän hetken huippumerkkejä.

Yritys perustettiin vuosi sitten. Vaikka lopullinen päätös Leaderin uusille yrityksille tarkoitetusta perustamistuesta ei ollut vielä tullut, uskalsivat Hoisko ja Korpela lähteä yrittämään omalla riskillä.

Myös Hakolan huonekalutehdas on saanut tänä vuonna uusille yrityksille tarkoitetun tuen, vaikka se ei tuore yritys olekaan.

– Olen ollut mukana kehittämisyhdistyksen hallituksessa, joten tiesin, että meille voisi sopia uusi rahoitustukimuoto. Olemme siinä pioneerihakija. Meidän yritys on muokannut toimintaansa uudelleen ja on nyt aivan erinäköinen firma, toimitusjohtaja Jari Hakola kertoo.

Hakola haki rahoitusta jo viime vuonna, kun yritys lähti uudistamaan toimintaansa. Leaderin tuki on pieni osa siitä, paljonko uudistamiseen on mennyt rahaa, mutta se on ollut tärkeä tuki.

– Meille se tarkoitti sitä, että sain heti palkata uuden työntekijän, kun päätös rahoituksesta tuli. Se kattaa yhden vuoden palkkakustannukset.

Jari Hakola kertoo, että yritys on uudistamisen jälkeen tuplannut liikevaihtonsa.

HANNELE YLI-VIITALA

Lue koko juttu Leaderistä keskiviikkona 26. lokakuuta ilmestyneestä lehdestä.