Alkavan lukukauden opinto-ohjelmaan on voinut jo tutustua kansalaisopiston nettisivujen kautta. Edellisten vuosien tapaan se julkaistaan myös paperiversiona. Jurvalaistalouksiin uuden ilmeen saanut opas jaetaan 18. elokuuta.

Kursseja opiston ohjelmassa on tarjolla Sarvijoelta Koskuelle saakka ja vaihtoehtoja on reilusti yli 500. Aiemmilta vuosilta tuttua ja perinteistä sisältöä on säilytetty, kuten esimerkiksi kudontakurssit, mutta mukaan on tuotu myös jotain aivan uutta.

– Osa uusista kursseista on sellaisia, joita meiltä on erityisesti pyydetty. Sellainen on esimerkiksi Jurvaan keväälle suunniteltu Hirrenveisto-kurssi, Kattelus kertoo.

– Jos jotakin on jäänyt ohjelmasta puuttumaan, niin siitä kannattaa ilmoittaa meille, jotta voimme miettiä siihen ratkaisua. Rakentavaa palautetta otamme muutenkin mielellämme vastaan, Kattelus jatkaa.

Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille alkaa torstaina 25. elokuuta. Kattelus toivoo, että kursseille mukaan haluavat muistaisivat noudattaa ilmoittautumisesta annettuja ohjeita.

– Kursseille voi ilmoittautua puhelimitse, mutta kaikkein nopeinta se on tehdä netissä. Nettisivuillamme ilmoittautumista voi myös harjoitella sitä varten tehdyllä kurssilla, jos se tuntuu vieraalta, Kattelus vinkkaa.

Sivukylillä kurssit aloittavat toimintansa, jos niihin ilmoittautuu vähintään seitsemän henkilöä. Taajamissa järjestettävien kurssien minimikoko on kymmenen henkilöä.

JAANA ALA-LAHTI

