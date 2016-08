Kirkon jäsenyydestä kiinnostumattomat saavat kuulla uteluita syistä.

– Meitä vähän ihmetyttää, miksi meiltä kysytään syitä siihen, ettemme kasta lastamme, mutta perusteluita ei kysellä heiltä, jotka kastavat lapsensa, Heli ja Janne Peltoniemi pohtivat.

Sitoutumaton perhetoiminta on kirkkoon kuulumattomille mukavaa.

– Ymmärrämme, että kirkko on täällä se, jolla on resursseja järjestää lapsiperhetoimintaa, ja siksi niitä on paljon.

Venla aloittaa vuoden kuluttua ensimmäisen luokan. Vanhemmat toivovat, että koulusta löytyisi riittävästi oppilaita, jotta elämänkatsomustiedon opetus järjestettäisiin.

Viime lukuvuonna ei Jurvan yhtenäiskoulussa järjestetty elämänkatsomustiedon opetusta, mutta tilanne kartoitetaan vuosittain.

– Tahdomme lapsiemme oppivan kunnioittamaan kaikkien uskontojen edustajia samalla tavalla. Toivomme, että heidän elämänkatsomusta kunnioitettaisiin kuten muitakin, yhtenä muiden joukossa, Heli tiivistää.

Peltoniemien perheessä vietetään juhlapyhiä ja lapsille kerrottu, mistä joulussa ja pääsiäisessä on kysymys, niiden uskonnollisesta ja historiallisesta taustasta.

ANU KARPPI

Lue koko juttu keskiviikkona 20. heinäkuuta ilmestyneestä Jurvan Sanomista.