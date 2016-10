Kurikan kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksen asiat tuodaan uudestaan valtuuston päätettäväksi jo 31. lokakuuta pidettävään kokoukseen, jos Kurikan kaupunginhallitus päättää maanantaina siten kuin esittelijä on ehdottanut.

Kaupunginvaltuuston 5. syyskuuta pidetystä kokouksesta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen teki jalasjärvinen Janne Järvinen, koska hänen mukaansa kokouksessa oli paikalla väärä perussuomalaisten varajäsen, jolloin kokouksessa on tehty menettelyvirhe ja kokous on ollut myös laiton.

Valituksesta huolimatta kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19. syyskuuta todeta kyseisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Järvisen valitus ei ole ollut ainoa, joka syyskuussa pidetystä valtuustonkokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä on tehty.

Vaasan hallinto-oikeudelta saatujen tietojen mukaan valituksia on tehty yhteensä 13. Muut valitukset hallinto-oikeus ottaa käsittelyyn, kun Järvisen valitus on käsitelty ja kokous on todettu lailliseksi.

Valitusten käsittely hallinto-oikeudessa voi kuitenkin kestää vuodesta kahteen vuoteen, mikä estää päätösten täytäntöönpanon. Valituksen kohteena olevassa kokouksessa päätettiin muun muassa Kurikan jätehuollon yhtenäistämisestä sekä Matkussaaren ja Kalistannevan tuulivoima-alueita koskevista osayleiskaavoista.

Syyskuussa pidetyn valtuustonkokouksen pykälien 66–82 uudelleen käsittelyyn ottamista 31. lokakuuta pidettävässä kokouksessa on esittänyt kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Mukkala (kok.).

JAANA ALA-LAHTI