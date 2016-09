Moni valtuutettu ohittaa grillauspisteen ja vetoaa siihen, että kotoa on juuri lähdetty ruokapatojen ääreltä. Osalle valtuutettuja lämpöinen huikopala kuitenkin maistuu. Sen tarjoavat kuljetusalan pienyrittäjät, joita paikalla on yhteensä seitsemän.

Pelkkää hyvää hyvyyttään kuljetusyrittäjät eivät ole tulleet kaupunginvaltuuston kokouspaikalle lämmintä evästä tarjoamaan. Illan kokouksessa asialistalla on Kurikan jätehuollon yhtenäistäminen ja sitä päätöstä kuljetusyrittäjät pelkäävät.

– Tässä on tarkoituksena se, että päätöksenteossa huomioitaisiin myös meidät pienyrittäjät. Monet eivät edes ymmärrä, miten isosta päätöksestä tässä on tänään kyse, Laitala jatkaa.

– Se on niin, että jos valtuusto tekee väärän päätöksen, niin me olemme sen jälkeen työttömyyskortistossa, yksi yrittäjistä jyrähtää.

Makkaraa ei silloin leivän päälle liiemmälti riitä. Eikä uusiin mielenilmauksiin väkeä.

– Se on täällä nähty, mitä kunnalliseen järjestelmään siirtyminen on tarkoittanut. Paikallisilta pienyrittäjiltä on ajot viety ja tilalle on otettu ulkomaalaisia firmoja ja kuljettajia. Mistä ne verotulot silloin kertyvät, Lakeuden Ympäristöhuollon Timo Hirsimäki kyseenalaistaa.

Kurikan kaupunginhallituksen esitys valtuustolle on, että Kurikan kaupungin jätehuolto pidettäisiin entisellään. Tällöin Jurvan alueen jätehuollosta vastaisi edelleen Botniarosk ja muusta Kurikasta Lakeuden Etappi. Kuljetusyrittäjät jäivät seuramaan, mitä valtuusto asiasta päättää.

JAANA ALA-LAHTI