Tekstiin on sittemmin tehty lisäyksiä, mutta suurimman työn viimeisen vuoden aikana Riikonen teki hankkimalla kuvia. Alkuperäisessä tutkielmassa oli noin 20 kuvaa, nyt niitä on 260. Kuvia hän on etsinyt esimerkiksi eri museoista. Suurin osa kuvista on Puuseppämuseon omasta arkistosta.

– Osa kuvista on isäni Kalervo Puskalan arkistosta. Olen kuvannut huonekaluja myös itse museoissa, Riikonen kertoo.

Merkittäviksi kuviksi kirjan kannalta ovatkin nousseet Kalervo Puskalan kuvat puusepistä pajoissaan. Niitä Riikonen ei ole halunnut liikaa käsitellä tai rajata, sillä ne kertovat alan historiasta.

Kirjassa keskitytään 1800- ja 1900-lukuihin. Siinä esitellään useita jurvalaisia puuseppäsukuja, kerrotaan veisto-opetuksen juurtumisesta paikkakunnalle ja esimerkiksi eri tyylisuuntauksien muutoksista.

– Olemme useamman vuoden ajatelleet ja suunnitelleet perusteoksen tekemistä. Ala on kokonaan häviämässä, joten koimme tarpeelliseksi tehdä tämän nyt. Teoksessa kartoitetaan menneisyys, Puuseppämuseon puheenjohtaja Marianne Koskimies-Envall kertoo.

– Olen huomannut, että tämän 17 vuoden aikana on kuollut monta sellaista ihmistä, joilla on tietoa perinteestä. On tärkeää tallettaa näitä tietoja ennen kuin ne muuttuvat kuulopuheiksi, Riikonen pohtii.

HANNELE YLI-VIITALA

Lue koko juttu kirjasta keskiviikkona 4. tammikuuta ilmestyneestä Jurvan Sanomista.