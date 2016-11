Naisten osuus practical-ammunnan harrastajista kasvaa koko ajan, mutta hitaasti. – Kun naisharrastajia on vähän, on tie maajoukkueeseenkin helpompi kuin miesharrastajilla. Tällä hetkellä meitä on kolme naista maajoukkueringissä, Koski toteaa. Kosken kotiseurana on Pohjanmaan Practical. Lajin suomenmestaruuden Koski on ottanut viitenä vuotena, aluksi production-luokassa ja viimeksi standardissa. Myös Kosken puoliso Mikko harrastaa lajia. KUVA: JAANA ALA-LAHTI