Inda on täysin oikeassa. Jurvan Sanomien lukijoiden mielestä hän oli kaikkein sopevin tänä vuonna ehdolla olleista Sopevin Muksu -kisaajista. Toisen sijan kisassa otti Lila Palomäki ja kolmanneksi tuli Niilo Korpikaija.

Inda ei ollut nyt ensimmäistä kertaa mukana kilpailussa. Hän on nimittäin kasvattanut kannatusjoukkojaan määrätietoisesti osallistumalla kisaan yksivuotiaasta lähtien.

Voitto heltisi nyt kolmannella kerralla. Ykkössijan tavoittelu ei kuitenkaan ole ollut tytön vanhemmille, Suvi-Tuulia Taikalammelle ja Mikki Paajaselle, se tärkein juttu.

– Meistä on ollut mukava hyödyntää mahdollisuus saada Indan kuva kerran vuodessa lehteen. Niistä tulee Indalle mukavia muistoja, kun hän on vanhempi, Mikki toteaa.

– Olemme leikanneet joka vuosi koko Sopeva Muksu -ilmoituksen lehdestä Indalle talteen leikekirjaan, Suvi-Tuulia jatkaa.

Kisavuosien aikana Inda on ollut rehellinen ja toisia osallistujia kunnioittava kisaaja. Itseään hän ei nimittäin ole kisassa halunnut äänestää.

– Inda on tunnistanut itsensä kisaajien joukosta ja on ollut siitä innoissaan. Hän on yleensä omaksi suosikikseen valinnut vauvan, jos sellainen on ollut mukana, Suvi-Tuulia sanoo.

Indalla itsellään onkin selvä arvio siitä, miksi juuri hänet äänestettiin tänä vuonna sopevimmaksi muksuksi.

– Koska minä tykkään vauvoista ja koirista.

JAANA ALA-LAHTI

Lue lisää 24. elokuuta ilmestyneestä Jurvan Sanomista.