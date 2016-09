Tunnustuksen kriteerit ovat omaperäisyys, vastuullisuus ja design osana arkea.

Palkintoraadin mukaan Hakola Huonekalu Oy jatkaa tuoreella tavalla suomalaista arjen designin perinnettä.

– Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys korostuu sekä kuluttaja- että yritysrajapinnassa ja Hakolalla on läpinäkyvä tuotantorakenne. Kaikki tämä on nykypäivää ja on varmasti auttanut osaltaan yritystä menestymään toimialan haasteista huolimatta, palkintoraatiin kuuluva teollisuusneuvos Kari Kallonen toteaa.

Jurvan tehtaalla valmistettaville tuotteille on myönnetty sekä Avainlippu- että Design from Finland -merkki.

Vuoden designteko -palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa. Aiempina vuosina tunnustuksen ovat saaneet bambukuituisia vauvanvaatteita suunnitteleva ja valmistava Beibamboo Oy (2012), korkealaatuisia ja kekseliäitä mattoja valmistava VM-Carpet (2013), puisia Lastu-nimisiä suojakuoria mobiililaitteille valmistava Droplet Hitech Design Oy (2014) ja Drop-ulkoaltaita valmistava Useful Stuff Oy (2015).

Palkintoraatiin kuuluivat teollisuusneuvos Kari Kallonen, Ornamon hallituksen puheenjohtaja Kristian Keinänen, muotoilijat Saana Sipilä ja Olli Sallinen sekä Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.