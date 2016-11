– Moni on kertonut ostaneensa tuotteen siksi, että siinä lukee TahtoNaiset. He ovat halunneet myös olla tahtonaisia, Järvenpää-Mäntylä kertoo.

Erikoista on lisäksi se, että tekijät ovat saaneet suoraa palautetta asiakkailta. Heillä on tuotteidensa mukana yhteystiedot ja moni on innostunut soittamaan ja kiittämään naisia.

– Vaikka olimme jo yrityksen perustamisesta päättäneet, se toi lisää varmuutta, kun asiakkaat sanovat, että älkää vain lopettako, Järvenpää-Mäntylä huokaa.

Yritystä ei ole vielä virallisesti perustettu. Tällä hetkellä tulevat yrittäjät etsivät sopivaa liiketilaa Jurvan keskustan alueelta.

Sekä Merikoski että Järvenpää-Mäntylä olivat kaksi vuotta sitten työttöminä. Ystävät pystyivät jakamaan tekemättömyyden tuskaa keskenään, sillä molemmilla on elämässä sama ideoinnin into.

– Tuli sellainen olo, että jotain järkevää ja voimaannuttavaa pitää saada aikaiseksi. Päätimme tehdä itse tilanteeseemme muutoksen, Merikoski toteaa.

TahtoNaiset-nimi nousi tuotemerkille jurvalaisnaisten ajatusmaailmasta. Käsityöläisten on välillä vaikea saada elantonsa rakastamaltaan alalta, mutta Merikoski ja Järvenpää-Mäntylä eivät suostuneet luovuttamaan.

– Olen yli 50-vuotias nainen, eikä työn saaminen ole enää helppoa. Minulla on paljon työkokemusta ja koulutusta, mutta nykyään raha määrää, kenet palkataan. Siinä on rahallisesti eroa, onko työntekijä juuri valmistunut 25-vuotias vai 50-vuotias, Merikoski pohtii.

Naiset haluavat tehdä elämässään juuri sitä, mitä he rakastavat.

– Olemme työntekijöinä sellaisia, että annamme itsestämme työlle 120 prosenttia. Miksi emme siis antaisi sitä itsellemme, Merikoski toteaa.

Jo Joulupuodista löytyy paljon TahtoNaisten vaatteita, asusteita, kortteja ja koristeita. Idealistalla olisi vaikka kuinka paljon lisää tuotteita.

– Meitä molempia on siunattu viallisella päällä, jota ei voi pysäyttää. Se tuntuu oikeasti vialta, sillä se on välillä raskasta. Ei ole realistista laittaa edes ylös kaikkia ideoita tai toteuttaa. Toisaalta siitä pitää ammentaa voimaa, Merikoski huomauttaa.

HANNELE YLI-VIITALA

